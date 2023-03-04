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Евдокия Федорова
Евдокия Федорова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1806
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Имоха Федор Иванов
Вычислено 1763 г.р.
Мать
Марфа
Вычислено 1771 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец:
Имоха Федор Иванов
Мать:
Марфа
Смерть
Неизвестно
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