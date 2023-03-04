Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1763 г.р.

Дети

Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1808 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Дочь: Ульяна Федорова

Отец ребёнка: Имоха Федор Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Имоха Федор Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Николай Федоров

Отец ребёнка: Имоха Федор Иванов

Байдушева, Цивильская волость, Цивильский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Имоха Федор Иванов

Смерть
Неизвестно
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