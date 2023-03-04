Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Дочь: Ульяна Федорова
Отец ребёнка: Имоха Федор Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Имоха Федор Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Николай Федоров
Отец ребёнка: Имоха Федор Иванов
Байдушева, Цивильская волость, Цивильский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Имоха Федор Иванов
Смерть
Неизвестно