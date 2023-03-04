Имоха Федор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763
Отец: Тимофеев Иван Вервин
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Дочь: Ульяна Федорова
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: Афанасий Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Николай Федоров
Мать ребёнка: Марфа
Байдушева, Цивильская волость, Цивильский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Смерть
Неизвестно