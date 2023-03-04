Имоха Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИмоха Федор Иванов

Имоха Федор Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1771 г.р.

Дети

Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1800 г.р.
Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1808 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763

Отец: Тимофеев Иван Вервин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Дочь: Ульяна Федорова

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Афанасий Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Николай Федоров

Мать ребёнка: Марфа

Байдушева, Цивильская волость, Цивильский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close