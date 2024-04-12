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Тарасенко Марина

Место рождения

Губское, Полтавська область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Тарасенко Яким Григорьевич

Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Тарасенко Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Тарасенко Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно
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