Тарасенко Марина
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1807
Сын: Тарасенко Яким Григорьевич
Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Тарасенко Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Тарасенко Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно