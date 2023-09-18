Каспер Агафья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Каспер Яков
Рождение ребёнка
1903
Сын: Касперов ?
Отец ребёнка: Каспер Яков
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Комаровская Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Каспер Яков
Рождение ребёнка
1909
Сын: Касперов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Каспер Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каспер Яков
Смерть
1958