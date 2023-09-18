Каспер Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаспер Агафья Семеновна

Каспер Агафья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Каспер Яков

Рождение ребёнка
1903

Сын: Касперов ?

Отец ребёнка: Каспер Яков

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Комаровская Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Каспер Яков

Рождение ребёнка
1909

Сын: Касперов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Каспер Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каспер Яков

Смерть
1958
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close