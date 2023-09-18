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Каспер Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Каспер Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Касперов ?

Мать ребёнка: Каспер Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Комаровская Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Каспер Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Касперов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Каспер Агафья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каспер Агафья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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