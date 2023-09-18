Каспер Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Каспер Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Касперов ?
Мать ребёнка: Каспер Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Комаровская Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Каспер Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Касперов Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Каспер Агафья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каспер Агафья Семеновна
Смерть
Неизвестно