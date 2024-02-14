Хамитов Хусейн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамитов Хусейн

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Заитов Хамит Юрт Старшина

Мать: Заитова Сагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамитова (Янбердина) Хамида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамитова Шарбинас

Работа или профессия
Неизвестно
Юртовый есаул
Рождение ребёнка
1808

Сын: Хусеинов Хисматулла

Мать ребёнка: Хамитова Шарбинас

Смерть
Неизвестно

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