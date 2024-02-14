Хамитов Хусейн
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Заитов Хамит Юрт Старшина
Мать: Заитова Сагида
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамитова Шарбинас
Работа или профессия
Неизвестно
Юртовый есаул
Рождение ребёнка
1808
Сын: Хусеинов Хисматулла
Мать ребёнка: Хамитова Шарбинас
Смерть
Неизвестно