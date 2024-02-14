Заитова Сагида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Хамитов Хусейн
Отец ребёнка: Заитов Хамит Юрт Старшина
Рождение ребёнка
1791
Сын: Хамитов Хисаметдин
Отец ребёнка: Заитов Хамит Юрт Старшина
Рождение ребёнка
1800
Сын: Хамитов Сайфетдин
Отец ребёнка: Заитов Хамит Юрт Старшина
Рождение ребёнка
1828
Сын: Хамитов Шагизиган
Отец ребёнка: Заитов Хамит Юрт Старшина
Смерть
Неизвестно