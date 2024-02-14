Заитова Сагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заитова Сагида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заитов Хамит Юрт Старшина

Рождение ребёнка
1784

Сын: Хамитов Хусейн

Отец ребёнка: Заитов Хамит Юрт Старшина

Рождение ребёнка
1791

Сын: Хамитов Хисаметдин

Отец ребёнка: Заитов Хамит Юрт Старшина

Рождение ребёнка
1800

Сын: Хамитов Сайфетдин

Отец ребёнка: Заитов Хамит Юрт Старшина

Рождение ребёнка
1828

Сын: Хамитов Шагизиган

Отец ребёнка: Заитов Хамит Юрт Старшина

Смерть
Неизвестно

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