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Верещагин Александр Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Верещагин Леонтий

Мать: Верещагина (Катаева) Анастасия Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верещагина (Сунцова) Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещагина (Сунцова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
24.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Верещагина (Сунцова) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
25.08.1959

Сын: Верещагин Павел Александрович

Мать ребёнка: Верещагина (Сунцова) Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно

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