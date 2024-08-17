Верещагин Александр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Верещагина (Сунцова) Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Верещагина (Сунцова) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
25.08.1959
Сын: Верещагин Павел Александрович
Мать ребёнка: Верещагина (Сунцова) Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно