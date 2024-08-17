Верещагина (Катаева) Анастасия Кузьмовна
Место рождения
Дата рождения04.11.1891
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1891
дер Пигали Немский район Ильинская церковь
Рождение ребёнка
1910
Сын: Верещагин Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Верещагин Леонтий
Рождение ребёнка
03.02.1913
Дочь: Верещагина Галина Леонтьевна
Отец ребёнка: Верещагин Леонтий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Верещагин Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Верещагин Леонтий
Рождение ребёнка
06.07.1926
Дочь: Митрофанова (Верещагина) Раиса Леонтьевна
Отец ребёнка: Верещагин Леонтий