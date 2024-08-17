Верещагина (Катаева) Анастасия Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Катаева) Анастасия Кузьмовна

Место рождения

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

04.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1891

Отец: Котаев Кузьма Игнатьевич

Мать: Катаева Парасковья небрачная

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
дер Пигали Немский район Ильинская церковь
Рождение ребёнка
1910

Сын: Верещагин Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Верещагин Леонтий

Рождение ребёнка
03.02.1913

Дочь: Верещагина Галина Леонтьевна

Отец ребёнка: Верещагин Леонтий

Рождение ребёнка
1915

Сын: Верещагин Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Верещагин Леонтий

Рождение ребёнка
06.07.1926

Дочь: Митрофанова (Верещагина) Раиса Леонтьевна

Отец ребёнка: Верещагин Леонтий

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