Верещагина (Сунцова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верещагин Александр Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Верещагин Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.08.1959
Сын: Верещагин Павел Александрович
Отец ребёнка: Верещагин Александр Леонтьевич