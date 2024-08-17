Верещагина (Сунцова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Сунцова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1890 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сунцова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верещагин Александр Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещагин Александр Леонтьевич

Рождение ребёнка
24.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Верещагин Александр Леонтьевич

Рождение ребёнка
25.08.1959

Сын: Верещагин Павел Александрович

Отец ребёнка: Верещагин Александр Леонтьевич

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