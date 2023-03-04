Огородникова Настасья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородникова Настасья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Огородников Абросим Данилович

Отец ребёнка: Огородников Данил Никонович

Рождение ребёнка
1698

Сын: Огородников Михаил Данилович

Отец ребёнка: Огородников Данил Никонович

Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1701

Сын: Огородников Артем Данилович

Отец ребёнка: Огородников Данил Никонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородников Данил Никонович

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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