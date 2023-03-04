Огородникова Настасья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1690
Сын: Огородников Абросим Данилович
Отец ребёнка: Огородников Данил Никонович
Рождение ребёнка
1698
Сын: Огородников Михаил Данилович
Отец ребёнка: Огородников Данил Никонович
Рождение ребёнка
1701
Сын: Огородников Артем Данилович
Отец ребёнка: Огородников Данил Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710