Огородников Данил Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1666
Дата смерти1749
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666
Отец: Огородников Никон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Огородников Абросим Данилович
Мать ребёнка: Огородникова Настасья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1698
Сын: Огородников Михаил Данилович
Мать ребёнка: Огородникова Настасья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1701
Сын: Огородников Артем Данилович
Мать ребёнка: Огородникова Настасья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1749