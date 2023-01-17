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Огородников Данил Никонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1666

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1666

Отец: Огородников Никон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Огородников Абросим Данилович

Мать ребёнка: Огородникова Настасья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1698

Сын: Огородников Михаил Данилович

Мать ребёнка: Огородникова Настасья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1701

Сын: Огородников Артем Данилович

Мать ребёнка: Огородникова Настасья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородникова Настасья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1749
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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