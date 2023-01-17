Огородников Артем Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородников Артем Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Огородников Данил Никонович

Мать: Огородникова Настасья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Огородников Трофим Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Огородников Илья Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Мосеева Степанида Артемьева

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764
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