Огородников Артем Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Рождение ребёнка
1720
Сын: Огородников Трофим Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Огородников Илья Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Мосеева Степанида Артемьева
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Марковщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1764