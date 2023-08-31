Болбат (Болбат) Валентина (Валерьяна) Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болбат (Болбат) Валентина (Валерьяна) Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болбат Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1926

Сын: Болбат Владимир Осипович (Иосифович)

Отец ребёнка: Болбат Осип Адамович

Добринка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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