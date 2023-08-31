Болбат (Болбат) Валентина (Валерьяна) Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болбат Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1926
Сын: Болбат Владимир Осипович (Иосифович)
Отец ребёнка: Болбат Осип Адамович
Добринка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно