Болбат Осип Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болбат Адам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1926
Сын: Болбат Владимир Осипович (Иосифович)
Мать ребёнка: Болбат (Болбат) Валентина (Валерьяна) Антоновна
Добринка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно