Комар (Коломиец) Евдокия Платоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Комар (Коломиец) Евдокия Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коломиец Платон

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комар Панас Исидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комар Панас Исидорович

Рождение ребёнка
27.06.1927

Сын: Комар Борис Афанасьевич

Отец ребёнка: Комар Панас Исидорович

Хвощевка, Полтавская область
Смерть
1944

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