Комар (Коломиец) Евдокия Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коломиец Платон
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комар Панас Исидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комар Панас Исидорович
Рождение ребёнка
27.06.1927
Отец ребёнка: Комар Панас Исидорович
Хвощевка, Полтавская область
Смерть
1944