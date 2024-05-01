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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комар (Коломиец) Евдокия Платоновна

Отец ребёнка: Коломиец Платон

Рождение ребёнка
1899

Сын: Коломиец Максим Платонович

Отец ребёнка: Коломиец Платон

Рождение ребёнка
Между 1909 и 1911

Сын: Коломиец Иван Платонович

Отец ребёнка: Коломиец Платон

Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина

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