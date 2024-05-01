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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комар (Коломиец) Евдокия Платоновна
Отец ребёнка: Коломиец Платон
Рождение ребёнка
1899
Сын: Коломиец Максим Платонович
Отец ребёнка: Коломиец Платон
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1911
Отец ребёнка: Коломиец Платон
Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина