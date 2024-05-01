Комар Панас Исидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комар Исидор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комар (Коломиец) Евдокия Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комар (Коломиец) Евдокия Платоновна
Рождение ребёнка
27.06.1927
Мать ребёнка: Комар (Коломиец) Евдокия Платоновна
Хвощевка, Полтавская область
Смерть
Неизвестно