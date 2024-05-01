Комар Панас Исидорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Комар Панас Исидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комар Исидор

Мать: (Осиян?) Епистимия Петровна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комар (Коломиец) Евдокия Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комар (Коломиец) Евдокия Платоновна

Рождение ребёнка
27.06.1927

Сын: Комар Борис Афанасьевич

Мать ребёнка: Комар (Коломиец) Евдокия Платоновна

Хвощевка, Полтавская область
Смерть
Неизвестно

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