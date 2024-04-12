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Некрасов Василий Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

16.08.1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Некрасов Петр Ларионов

Мать: Некрасова Надежда Герасимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.11.1797

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Некрасов Андрей Б?

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.03.1801

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1802

Сын: Некрасов Андрей М.

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1805

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1807

Сын: Некрасов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1808

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1812

Сын: Некрасов Михаил Б.

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1815

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1816

Дочь: Зубятова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Евдокимовна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.08.1853
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость
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