Некрасов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти16.08.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1799
Сын: Некрасов Андрей Б?
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
10.03.1801
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
15.08.1802
Сын: Некрасов Андрей М.
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
01.08.1805
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
10.07.1807
Сын: Некрасов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
04.11.1808
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
14.11.1812
Сын: Некрасов Михаил Б.
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
10.04.1815
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна
Рождение ребёнка
19.08.1816
Дочь: Зубятова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.08.1853
Причина смерти: старость