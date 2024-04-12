Зубятова (Некрасова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубятова (Некрасова) Анна Васильевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.08.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1816

Отец: Некрасов Василий Петрович

Мать: Некрасова Евдокия Евдокимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1834

Муж: Зубятов Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Зубятов Петр Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Зубятов Петр Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Зубятов Петр Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Зубятов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Зубятов Петр Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Зубятов Илья Петрович

Отец ребёнка: Зубятов Петр Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Зубятов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Зубятов Петр Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Зубятов Василий Петрович

Отец ребёнка: Зубятов Петр Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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