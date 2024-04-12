Зубятова (Некрасова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1816
Бракосочетание
05.02.1834
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Зубятов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Зубятов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Зубятов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Зубятов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Зубятов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Зубятов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Зубятов Петр Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно