Овчарова (Евдокимова) Анна Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1922
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1947
Отец ребёнка: Овчаров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
10.06.1950
Сын: Овчаров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Овчаров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
24.05.1955
Сын: Овчаров Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Овчаров Василий Николаевич
Смерть
1976
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург