Овчарова (Евдокимова) Анна Давыдовна 07.08.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчарова (Евдокимова) Анна Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1922

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчаров Василий Николаевич

Рождение ребёнка
25.05.1947

Сын: Овчаров Олег Васильевич

Отец ребёнка: Овчаров Василий Николаевич

Рождение ребёнка
10.06.1950

Сын: Овчаров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Овчаров Василий Николаевич

Рождение ребёнка
24.05.1955

Сын: Овчаров Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Овчаров Василий Николаевич

Смерть
1976
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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