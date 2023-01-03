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Овчаров Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1955

Дата смерти

03.01.2023

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Жена

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1955

Отец: Овчаров Василий Николаевич

Мать: Овчарова Анна

Рождение ребёнка
09.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчарова Людмила Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчарова Людмила Николаевна

Смерть
03.01.2023
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