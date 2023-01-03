Овчаров Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1955
Дата смерти03.01.2023
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1955
Отец: Овчаров Василий Николаевич
Мать: Овчарова Анна
Рождение ребёнка
09.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчарова Людмила Николаевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2023