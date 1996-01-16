Вейде Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения01.03.1911 ст.
Дата смерти16.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.03.1911 ст.
Родители: крестьянин Новгородской губернии и уезда, Чудовской волости, села Коломовка Константин Генрихов Вейде и законная жена его Александра Тимофеева оба православные.
Крещение
13.03.1911 ст.
13 марта 1911 года в церкви Андрея Критского Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг крещена Мария Константиновна Вейде, рождения 1 марта 1911 года. Восприемники: Нарвский мещанин Александр... Показать все
Работа или профессия
02.04.1930
Московская печатная фабрика "Гознак" Принята в Пер. Брош. чернорабочей.
Работа или профессия
01.11.1930
Назначена в Брош.Сорт. раб.спец.труда
Работа или профессия
07.05.1934
Назначена в Брош. Сорт. счётчицей
Работа или профессия
01.09.1938
Назначена в Брош.Сорт. браковщицей т/к
Работа или профессия
01.10.1939
Назначена в Брош.Сорт.контр.браковщица
Работа или профессия
22.07.1940
Назначена в мастерскую N62(?) Кнтр.сортировщ.
Работа или профессия
?.04.1941
Переведена на Краснокамскую печатную фабрику
Работа или профессия
23.06.1941
Назначена в мастерскую N31 контр.браковщица
Работа или профессия
01.10.1941
Пом.кладовщика 23 мастерской
Работа или профессия
02.01.1942
Кладовщик 23 мастерской
Работа или профессия
16.03.1942
Кладовщик 23 мастерской
Работа или профессия
23.09.1944
Переведена в г.Москву в распоряжение управления Гознака
Работа или профессия
12.10.1944
Числить переведенным с Краснокамской фабрики на Московскую печатную фабрику Гознак вм.53 кладовщиком
Работа или профессия
16.12.1946
Переведена м.53 ст.кладовщик
Награда
14.07.1948
Медаль "В ПАМЯТЬ 800-летия МОСКВЫ "
Награда
30.01.1950
Медаль "За трудовую доблесть"
Работа или профессия
03.05.1961
Цех N53 ст.кладовщик
Работа или профессия
21.10.1968
Освобождена от работы в связи с переходом на пенсию по старости
Работа или профессия
01.11.1968
Московская печатная фабрика Гознака Зачислена в цех N53 ст.кладовщиком, временно, сроком на 2 месяца
Работа или профессия
01.01.1969
Уволена за окончанием времени работы
Работа или профессия
10.01.1969
Зачислена в цех N53 ст.кладовщиком, временно, сроком на 2 месяца
Работа или профессия
10.03.1969
Уволена по окончании срока работы
Работа или профессия
18.06.1971
Ленинский Нарсуд г.Москвы Зачислена на должность уборщицы
Работа или профессия
01.05.1980
Уволена по ст.31 КЗоТ РСФСР ( по собственному желанию)
Смерть
16.01.1996