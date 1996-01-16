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Вейде Мария Константиновна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.03.1911 ст.

Дата смерти

16.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1911 ст.

Отец: Вейде Константин Генрихович (Андреевич)

Мать: Вейде (Кононова) Александра Тимофеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Родители: крестьянин Новгородской губернии и уезда, Чудовской волости, села Коломовка Константин Генрихов Вейде и законная жена его Александра Тимофеева оба православные.
Крещение
13.03.1911 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
13 марта 1911 года в церкви Андрея Критского Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг крещена Мария Константиновна Вейде, рождения 1 марта 1911 года. Восприемники: Нарвский мещанин Александр... Показать все
Работа или профессия
02.04.1930
Москва, город федерального значения Москва
Московская печатная фабрика "Гознак" Принята в Пер. Брош. чернорабочей.
Работа или профессия
01.11.1930
Москва, город федерального значения Москва
Назначена в Брош.Сорт. раб.спец.труда
Работа или профессия
07.05.1934
Москва, город федерального значения Москва
Назначена в Брош. Сорт. счётчицей
Работа или профессия
01.09.1938
Москва, город федерального значения Москва
Назначена в Брош.Сорт. браковщицей т/к
Работа или профессия
01.10.1939
Москва, город федерального значения Москва
Назначена в Брош.Сорт.контр.браковщица
Работа или профессия
22.07.1940
Москва, город федерального значения Москва
Назначена в мастерскую N62(?) Кнтр.сортировщ.
Работа или профессия
?.04.1941
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Переведена на Краснокамскую печатную фабрику
Работа или профессия
23.06.1941
Москва, город федерального значения Москва
Назначена в мастерскую N31 контр.браковщица
Работа или профессия
01.10.1941
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Пом.кладовщика 23 мастерской
Работа или профессия
02.01.1942
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Кладовщик 23 мастерской
Работа или профессия
16.03.1942
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Кладовщик 23 мастерской
Работа или профессия
23.09.1944
Москва, город федерального значения Москва
Переведена в г.Москву в распоряжение управления Гознака
Работа или профессия
12.10.1944
Москва, город федерального значения Москва
Числить переведенным с Краснокамской фабрики на Московскую печатную фабрику Гознак вм.53 кладовщиком
Работа или профессия
16.12.1946
Москва, город федерального значения Москва
Переведена м.53 ст.кладовщик
Награда
14.07.1948
Москва, город федерального значения Москва
Медаль "В ПАМЯТЬ 800-летия МОСКВЫ "
Награда
30.01.1950
Москва, город федерального значения Москва
Медаль "За трудовую доблесть"
Работа или профессия
03.05.1961
Москва, город федерального значения Москва
Цех N53 ст.кладовщик
Работа или профессия
21.10.1968
Москва, город федерального значения Москва
Освобождена от работы в связи с переходом на пенсию по старости
Работа или профессия
01.11.1968
Москва, город федерального значения Москва
Московская печатная фабрика Гознака Зачислена в цех N53 ст.кладовщиком, временно, сроком на 2 месяца
Работа или профессия
01.01.1969
Москва, город федерального значения Москва
Уволена за окончанием времени работы
Работа или профессия
10.01.1969
Москва, город федерального значения Москва
Зачислена в цех N53 ст.кладовщиком, временно, сроком на 2 месяца
Работа или профессия
10.03.1969
Москва, город федерального значения Москва
Уволена по окончании срока работы
Работа или профессия
18.06.1971
Москва, город федерального значения Москва
Ленинский Нарсуд г.Москвы Зачислена на должность уборщицы
Работа или профессия
01.05.1980
Москва, город федерального значения Москва
Уволена по ст.31 КЗоТ РСФСР ( по собственному желанию)
Смерть
16.01.1996
Москва, город федерального значения Москва

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