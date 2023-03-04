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Замятин Николай Данилович

Место рождения

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.12.1851

Дата смерти

29.05.1894

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1851

Отец: Замятин Данил Степанович

Мать: Замятина Степанида Прокопьевна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Дарья Гавриловна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Замятин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.07.1881

Сын: Замятин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.07.1883

Дочь: Замятина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.08.1884

Дочь: (Замятина) Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.04.1886

Сын: Замятин Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.09.1887

Сын: Замятин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.05.1889

Сын: Замятин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.09.1892

Сын: Замятин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна

Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
29.05.1894
Озерные, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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