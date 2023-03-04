Замятин Николай Данилович
Место рождения
Дата рождения04.12.1851
Дата смерти29.05.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1851
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Замятин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
01.07.1881
Сын: Замятин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
11.07.1883
Дочь: Замятина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
15.08.1884
Дочь: (Замятина) Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
19.04.1886
Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
06.09.1887
Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
06.05.1889
Сын: Замятин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна
Рождение ребёнка
19.09.1892
Сын: Замятин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Замятина Дарья Гавриловна
Смерть
29.05.1894