Замятина (?) Дарья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятина (?) Дарья Гавриловна

Замятина (?) Дарья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Замятин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.07.1881

Сын: Замятин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1881

Сын: Замятин Сергей

Отец ребёнка: не указан

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
11.07.1883

Дочь: Замятина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
15.08.1884

Дочь: Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.04.1886

Сын: Замятин Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.09.1887

Сын: Замятин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.05.1889

Сын: Замятин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.09.1892

Сын: Замятин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Николай Данилович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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