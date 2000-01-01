Замятина (?) Дарья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Замятин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.07.1881
Сын: Замятин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1881
Сын: Замятин Сергей
Отец ребёнка: не указан
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
11.07.1883
Дочь: Замятина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
15.08.1884
Дочь: Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.04.1886
Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.09.1887
Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.05.1889
Сын: Замятин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
19.09.1892
Сын: Замятин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Замятин Николай Данилович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)