Евтеев Иван
Место рожденияРоссия, Санкт-Петербург
Дата рождения1891
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Евтеев Василий
Мать: Евтеева Надежда
Россия, Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евтеева (Филатова) Анна
Рождение ребёнка
Около 16.03.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евтеева (Филатова) Анна
Россия, Санкт-Петербург
Смерть
?.01.1942