Евтеев Иван 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евтеев Иван

Место рождения

Россия, Санкт-Петербург

Дата рождения

1891

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Жена

1897 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Евтеев Василий

Мать: Евтеева Надежда

Россия, Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евтеева (Филатова) Анна

Рождение ребёнка
Около 16.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евтеева (Филатова) Анна

Россия, Санкт-Петербург
Смерть
?.01.1942

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