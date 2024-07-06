Евтеева (Филатова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти?.03.1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Филатов Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евтеев Иван
Рождение ребёнка
Около 16.03.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евтеев Иван
Россия, Санкт-Петербург
Смерть
?.03.1942
Россия, Санкт-Петербург