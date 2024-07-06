Евтеева (Филатова) Анна 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евтеева (Филатова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Филатов Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтеев Иван

Рождение ребёнка
Около 16.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евтеев Иван

Россия, Санкт-Петербург
Смерть
?.03.1942
Россия, Санкт-Петербург

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