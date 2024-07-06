Евтеева Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панфил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Евтеева) Анна
Отец ребёнка: Евтеев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евтеев Василий
Рождение ребёнка
1891
Сын: Евтеев Иван
Отец ребёнка: Евтеев Василий
Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Евтеев Тимофей
Отец ребёнка: Евтеев Василий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Евтеев Александр
Отец ребёнка: Евтеев Василий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Буклагина (Евтеева) Вера
Отец ребёнка: Евтеев Василий
Смерть
?.02.1941
Россия, Санкт-Петербург