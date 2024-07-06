Евтеева Надежда Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Евтеева Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1941

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панфил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Евтеева) Анна

Отец ребёнка: Евтеев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтеев Василий

Рождение ребёнка
1891

Сын: Евтеев Иван

Отец ребёнка: Евтеев Василий

Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Евтеев Тимофей

Отец ребёнка: Евтеев Василий

Рождение ребёнка
1894

Сын: Евтеев Александр

Отец ребёнка: Евтеев Василий

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Буклагина (Евтеева) Вера

Отец ребёнка: Евтеев Василий

Смерть
?.02.1941
Россия, Санкт-Петербург

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