Буклагина (Евтеева) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти?.06.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Евтеев Василий
Мать: Евтеева Надежда
Рождение ребёнка
02.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буклагин Павел
Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буклагин Павел
Россия, Санкт-Петербург
Смерть
?.06.1942
Россия, Санкт-Петербург