Буклагина (Евтеева) Вера 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буклагина (Евтеева) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Евтеев Василий

Мать: Евтеева Надежда

Рождение ребёнка
02.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буклагин Павел

Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буклагин Павел

Россия, Санкт-Петербург
Смерть
?.06.1942
Россия, Санкт-Петербург

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