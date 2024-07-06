Буклагин Павел 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буклагин Павел

Место рождения

Россия, Санкт-Петербург

Дата рождения

1897

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1869 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Буклагин Николай

Мать: Анна

Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буклагина (Евтеева) Вера

Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буклагина (Евтеева) Вера

Россия, Санкт-Петербург
Смерть
После 1985

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