Буклагин Павел
Место рожденияРоссия, Санкт-Петербург
Дата рождения1897
Дата смертиПосле 1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Буклагин Николай
Мать: Анна
Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буклагина (Евтеева) Вера
Россия, Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буклагина (Евтеева) Вера
Россия, Санкт-Петербург
Смерть
После 1985