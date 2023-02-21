Елизавета Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти25.01.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Никита Леонтьев
Мать: Дарья
Бракосочетание
22.01.1852
Муж: Яков (Иванов)
Новленское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
ГАКО Фонд 56 Опись 12 Дело 11 МК Успенской церкви села Новленское.1849-1859
Рождение ребёнка
18.10.1852
Дочь: Корнова Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков (Иванов)
Ксения Григорьева солдатка Новленского
Рождение ребёнка
13.11.1854
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков (Иванов)
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков (Иванов)
Смерть
25.01.1908