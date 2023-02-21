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Елизавета Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

25.01.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Никита Леонтьев

Мать: Дарья

Бракосочетание
22.01.1852

Муж: Яков (Иванов)

Новленское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
ГАКО Фонд 56 Опись 12 Дело 11 МК Успенской церкви села Новленское.1849-1859
Рождение ребёнка
18.10.1852

Дочь: Корнова Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков (Иванов)

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Ксения Григорьева солдатка Новленского
Рождение ребёнка
13.11.1854

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков (Иванов)

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Рождение ребёнка
1858

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков (Иванов)

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.01.1908
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