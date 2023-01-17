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Яков (Иванов)

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Место рождения

Новленское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

26.02.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: ?Дмитрий Алексеев

Мать: Ксения ?Григорьева?

Новленское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
22.01.1852

Жена: Елизавета Никитина

Новленское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
ГАКО Фонд 56 Опись 12 Дело 11 МК Успенской церкви села Новленское.1849-1859
Рождение ребёнка
18.10.1852

Дочь: Корнова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Елизавета Никитина

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Ксения Григорьева солдатка Новленского
Рождение ребёнка
13.11.1854

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Елизавета Никитина

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Место жительства
До 03.?.1857
дер.Белавина, Левашевской волости
ГАКО Ф.200, оп.14, д.137 РС Левашевской волости 1850
Место жительства
С 03.?.1857
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО Ф.200, оп.13 д.321 РС Левашовской волости 1858
Рождение ребёнка
1858

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Елизавета Никитина

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.02.1884
Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от внутренней хронической болезни | ГКУ ЯО ГАЯО ф. 1118 оп. 3 д. 477 МК Левашово 1884
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