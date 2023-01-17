Яков (Иванов)
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти26.02.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: ?Дмитрий Алексеев
Мать: Ксения ?Григорьева?
Бракосочетание
22.01.1852
Жена: Елизавета Никитина
ГАКО Фонд 56 Опись 12 Дело 11 МК Успенской церкви села Новленское.1849-1859
Рождение ребёнка
18.10.1852
Дочь: Корнова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Елизавета Никитина
Ксения Григорьева солдатка Новленского
Рождение ребёнка
13.11.1854
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Елизавета Никитина
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Место жительства
До 03.?.1857
дер.Белавина, Левашевской волости
ГАКО Ф.200, оп.14, д.137 РС Левашевской волости 1850
Место жительства
С 03.?.1857
ГАКО Ф.200, оп.13 д.321 РС Левашовской волости 1858
Рождение ребёнка
1858
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Елизавета Никитина
Смерть
26.02.1884
Причина смерти: от внутренней хронической болезни | ГКУ ЯО ГАЯО ф. 1118 оп. 3 д. 477 МК Левашово 1884