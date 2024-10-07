Никита Андриянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Андреян Дмитриевич
Мать: Федосья Ерофеевна
Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Корнеевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иван Никитич
Мать ребёнка: Наталья Корнеевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ксения Никитична
Мать ребёнка: Наталья Корнеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марфа Никитична
Мать ребёнка: Наталья Корнеевна
Смерть
Неизвестно