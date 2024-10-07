Никита Андриянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Андриянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Андреян Дмитриевич

Мать: Федосья Ерофеевна

Место жительства
Неизвестно
Павлеево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Корнеевна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Иван Никитич

Мать ребёнка: Наталья Корнеевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ксения Никитична

Мать ребёнка: Наталья Корнеевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марфа Никитична

Мать ребёнка: Наталья Корнеевна

Смерть
Неизвестно

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