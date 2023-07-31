Андриян Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриян Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евфимия Андриянова

Мать ребёнка: Федосья Ерофеевна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Феодора Андриянова

Мать ребёнка: Федосья Ерофеевна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Надежда Андриянова

Мать ребёнка: Федосья Ерофеевна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Никита Андриянов

Мать ребёнка: Федосья Ерофеевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Елена Андриянова

Мать ребёнка: Федосья Ерофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Ерофеевна

Место жительства
Неизвестно
Павлеево
Смерть
Неизвестно
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