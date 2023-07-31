Андриян Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евфимия Андриянова
Мать ребёнка: Федосья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Феодора Андриянова
Мать ребёнка: Федосья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Надежда Андриянова
Мать ребёнка: Федосья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Никита Андриянов
Мать ребёнка: Федосья Ерофеевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Елена Андриянова
Мать ребёнка: Федосья Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Ерофеевна
Место жительства
Неизвестно
Павлеево
Смерть
Неизвестно