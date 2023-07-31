Наталья Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Никитич
Отец ребёнка: Никита Андриянов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ксения Никитична
Отец ребёнка: Никита Андриянов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марфа Никитична
Отец ребёнка: Никита Андриянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Андриянов
Смерть
Неизвестно