Наталья Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Никитич

Отец ребёнка: Никита Андриянов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ксения Никитична

Отец ребёнка: Никита Андриянов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марфа Никитична

Отец ребёнка: Никита Андриянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Андриянов

Смерть
Неизвестно