Федосья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шпилев Константин

Отец ребёнка: Шпилев Василий

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шпилев Семен

Отец ребёнка: Шпилев Василий

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Шпилева) Матрена

Отец ребёнка: Шпилев Василий

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шпилев Иван

Отец ребёнка: Шпилев Василий

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Шпилева) Степанида

Отец ребёнка: Шпилев Василий

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