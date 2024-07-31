Федосья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шпилев Константин
Отец ребёнка: Шпилев Василий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шпилев Семен
Отец ребёнка: Шпилев Василий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Шпилева) Матрена
Отец ребёнка: Шпилев Василий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шпилев Иван
Отец ребёнка: Шпилев Василий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Шпилева) Степанида
Отец ребёнка: Шпилев Василий