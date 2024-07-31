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Шпилев Василий

Место рождения

д. Рогова, Курицкого стану, Курского уезда

Дата рождения

1817

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Шпилев Егор

Мать: Шпилева Аксинья Клименова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шпилев Константин

Мать ребёнка: Федосья Борисовна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шпилев Семен

Мать ребёнка: Федосья Борисовна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Шпилева) Матрена

Мать ребёнка: Федосья Борисовна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шпилев Иван

Мать ребёнка: Федосья Борисовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Шпилева) Степанида

Мать ребёнка: Федосья Борисовна

Смерть
1850

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