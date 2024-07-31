Шпилев Василий
Место рожденияд. Рогова, Курицкого стану, Курского уезда
Дата рождения1817
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Шпилев Егор
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шпилев Константин
Мать ребёнка: Федосья Борисовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шпилев Семен
Мать ребёнка: Федосья Борисовна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Шпилева) Матрена
Мать ребёнка: Федосья Борисовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шпилев Иван
Мать ребёнка: Федосья Борисовна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Шпилева) Степанида
Мать ребёнка: Федосья Борисовна