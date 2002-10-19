Кримчак (Мясоедова) Елена Яковлевна 07.01.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кримчак (Мясоедова) Елена Яковлевна

Место рождения

п. Горячеводский Ставропольского края

Дата рождения

07.01.1932

Дата смерти

19.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932

Отец: Мясоедов Яков Васильевич

Мать: Мясоедова (Кийко) Миланья Васильевна

п. Горячеводский Ставропольского края
Рождение ребёнка
29.07.1959

Дочь: Веретенникова (Кримчак) Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Кримчак Виктор Иванович

Смерть
19.10.2002
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

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