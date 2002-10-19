Кримчак (Мясоедова) Елена Яковлевна
Место рожденияп. Горячеводский Ставропольского края
Дата рождения07.01.1932
Дата смерти19.10.2002
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932
п. Горячеводский Ставропольского края
Рождение ребёнка
29.07.1959
Дочь: Веретенникова (Кримчак) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Кримчак Виктор Иванович
Смерть
19.10.2002
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край