Демитров Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плешакова (Демитрова) Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Демитрова Надежда
Рождение ребёнка
07.01.1938
Дочь: Демидова (Демитрова) Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Демитрова (Беляевская) Василиса Романовна
Смерть
Неизвестно