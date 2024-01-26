Демитров Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демитров Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плешакова (Демитрова) Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Демитрова Надежда

Рождение ребёнка
07.01.1938

Дочь: Демидова (Демитрова) Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Демитрова (Беляевская) Василиса Романовна

Смерть
Неизвестно

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