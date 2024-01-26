Плешакова (Демитрова) Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демитров Дмитрий
Мать: Демитрова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плешаков Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Плешаков Яков Ефтеевич
Рождение ребёнка
15.07.1961
Сын: Плешаков Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Плешаков Яков Ефтеевич
Смерть
Неизвестно