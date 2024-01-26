Плешакова (Демитрова) Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешакова (Демитрова) Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демитров Дмитрий

Мать: Демитрова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешаков Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Плешаков Яков Ефтеевич

Рождение ребёнка
15.07.1961

Сын: Плешаков Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Плешаков Яков Ефтеевич

Смерть
Неизвестно

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