Лапчев Степан (Стефан) Петрович 13.10.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапчев Степан (Стефан) Петрович

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Место рождения

Кишлавская волость, д. Ново-Ивановка

Дата рождения

13.10.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1881 ст.

Отец: Лапчев Петр Васильевич

Мать: Лапчева (Загоркова) Стефанида Васильевна

Кишлавская волость, д. Ново-Ивановка
Бракосочетание
16.10.1905 ст.

Жена: Лапчева (Спасова) Анастасия Стефановна

Кабурчак (Мичурино), Карасубазарский (Белогорский) район
Бракосочетание
16.10.1905 ст.

Жена: Лапчева (Спасова) Анастасия Стефановна

Рождение ребёнка
09.11.1906 ст.

Сын: Лапчев Петр Степанович

Мать ребёнка: Лапчева (Спасова) Анастасия Стефановна

Кабурчак (Мичурино), Карасубазарский (Белогорский) район
Рождение ребёнка
01.02.1916 ст.

Сын: Лапчев Прокопий Степанович

Мать ребёнка: Лапчева (Спасова) Анастасия Стефановна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Лапчева Стефанида Стефановна

Мать ребёнка: Лапчева (Спасова) Анастасия Стефановна

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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