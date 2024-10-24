Лапчев Степан (Стефан) Петрович
Место рожденияКишлавская волость, д. Ново-Ивановка
Дата рождения13.10.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1881 ст.
Кишлавская волость, д. Ново-Ивановка
Бракосочетание
16.10.1905 ст.
Кабурчак (Мичурино), Карасубазарский (Белогорский) район
Бракосочетание
16.10.1905 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1906 ст.
Мать ребёнка: Лапчева (Спасова) Анастасия Стефановна
Кабурчак (Мичурино), Карасубазарский (Белогорский) район
Рождение ребёнка
01.02.1916 ст.
Сын: Лапчев Прокопий Степанович
Мать ребёнка: Лапчева (Спасова) Анастасия Стефановна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Лапчева Стефанида Стефановна
Мать ребёнка: Лапчева (Спасова) Анастасия Стефановна
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно