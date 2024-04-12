Агрипина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина Никифорова

Агрипина Никифорова

Место рождения

Бабилово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

29.07.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабилово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1823

Муж: Семен Андреев

Рождение ребёнка
?.06.1824

Дочь: Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Семен Андреев

Рождение ребёнка
29.03.1826

Сын: Иван Семенович

Отец ребёнка: Семен Андреев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1830

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Андреев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1832

Сын: Матвей Семенович

Отец ребёнка: Семен Андреев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.09.1838

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Андреев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.07.1845

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Андреев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.07.1845

Дочь: Соломония Семеновна

Отец ребёнка: Семен Андреев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
29.07.1846
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: опухолью
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close