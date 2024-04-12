Агрипина Никифорова
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти29.07.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
20.01.1823
Муж: Семен Андреев
Рождение ребёнка
?.06.1824
Дочь: Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Семен Андреев
Рождение ребёнка
29.03.1826
Сын: Иван Семенович
Отец ребёнка: Семен Андреев
Рождение ребёнка
02.09.1830
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Андреев
Рождение ребёнка
02.08.1832
Сын: Матвей Семенович
Отец ребёнка: Семен Андреев
Рождение ребёнка
07.09.1838
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Андреев
Рождение ребёнка
30.07.1845
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Андреев
Рождение ребёнка
30.07.1845
Дочь: Соломония Семеновна
Отец ребёнка: Семен Андреев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.07.1846
Причина смерти: опухолью