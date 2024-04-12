Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения29.03.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1826
Отец: Семен Андреев
Мать: Агрипина Никифорова
Бракосочетание
21.01.1845
Жена: Стефанида Гаврилова
Рождение ребёнка
21.02.1846
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Стефанида Гаврилова
Рождение ребёнка
08.04.1848
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Стефанида Гаврилова
Рождение ребёнка
08.09.1849
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Стефанида Гаврилова
Рождение ребёнка
23.11.1850
Сын: Георгий Иванович
Мать ребёнка: Стефанида Гаврилова
Смерть
Неизвестно