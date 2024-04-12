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Иван Семенович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.03.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1826

Отец: Семен Андреев

Мать: Агрипина Никифорова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1845

Жена: Стефанида Гаврилова

Рождение ребёнка
21.02.1846

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Стефанида Гаврилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.04.1848

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Стефанида Гаврилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1849

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Стефанида Гаврилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1850

Сын: Георгий Иванович

Мать ребёнка: Стефанида Гаврилова

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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