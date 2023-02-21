Синченко Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синченко Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1907

Сын: Синченко Пантелей Ильич

Мать ребёнка: Синченко Настасия

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синченко Настасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Ильинична

Мать ребёнка: Синченко Настасия

Смерть
Неизвестно
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