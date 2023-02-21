Синченко Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.08.1907
Мать ребёнка: Синченко Настасия
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синченко Настасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Ильинична
Мать ребёнка: Синченко Настасия
Смерть
Неизвестно