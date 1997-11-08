Синченко Пантелей Ильич
Место рождения
Дата рождения22.08.1907
Дата смерти08.11.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1907
Отец: Синченко Илья
Мать: Синченко Настасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синченко Евдокия Артемьевна
Смерть
08.11.1997
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область