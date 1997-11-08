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Синченко Пантелей Ильич

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

22.08.1907

Дата смерти

08.11.1997

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1907

Отец: Синченко Илья

Мать: Синченко Настасия

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синченко Евдокия Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синченко Евдокия Артемьевна

Смерть
08.11.1997
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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