Синченко Настасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синченко Настасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1907

Сын: Синченко Пантелей Ильич

Отец ребёнка: Синченко Илья

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Синченко Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синченко Илья

Смерть
Неизвестно
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