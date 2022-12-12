Синченко Настасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1907
Отец ребёнка: Синченко Илья
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Синченко Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синченко Илья
Смерть
Неизвестно