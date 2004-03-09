Букаринова (Захарова) Нина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букаринова (Захарова) Нина Игнатьевна

Место рождения

Мишина, Уватская волость, Тобольский уезд

Дата рождения

12.10.1922

Дата смерти

09.03.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишина, Уватская волость, Тобольский уезд
Бракосочетание
11.06.1948

Муж: скрыто настройками приватности

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
09.03.2004
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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