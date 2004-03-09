Букаринова (Захарова) Нина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1922
Дата смерти09.03.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1922
Бракосочетание
11.06.1948
Муж: скрыто настройками приватности
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
09.03.2004
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область