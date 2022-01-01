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Маклецов Матвей Ильич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

24.08.1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Маклецов Илья

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1800

Жена: Маклецова Анна Александровна

Рождение ребёнка
26.09.1801 ст.

Сын: Маклецов Симеон Матвеевич

Мать ребёнка: Маклецова Анна Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: отставной прапорщик Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
20.03.1807 ст.

Дочь: Маклецова Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Маклецова Анна Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: вдова казака Елена Тимофеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 174 номер 38
Рождение ребёнка
16.01.1810 ст.

Дочь: Маклецова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Маклецова Анна Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: вдова казака Елена Тимофеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 243 номер 8
Рождение ребёнка
06.03.1811 ст.

Сын: Маклецов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Маклецова Анна Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский отставной казак Андрей Иванович Тутаринов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 272 номер 29
Рождение ребёнка
20.10.1819 ст.

Дочь: Маклецова Серафима Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Умершего Губернского регистратора Дмитрия Полушкина дочь девица Александра https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 534 номер 101
Рождение ребёнка
12.08.1824 ст.

Сын: Маклецов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Маклецова Анна Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Петр Иванович Займинцов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 677 номер 99
Смерть
24.08.1831 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отставной урядник умер в возрасте 60 лет от рвоты и поноса https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 173 номер 26

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