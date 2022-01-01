Маклецов Матвей Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти24.08.1831 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Маклецов Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1800
Рождение ребёнка
26.09.1801 ст.
Сын: Маклецов Симеон Матвеевич
Мать ребёнка: Маклецова Анна Александровна
Восприемник: отставной прапорщик Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
20.03.1807 ст.
Дочь: Маклецова Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Маклецова Анна Александровна
Восприемник: вдова казака Елена Тимофеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 174 номер 38
Рождение ребёнка
16.01.1810 ст.
Дочь: Маклецова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Маклецова Анна Александровна
Восприемник: вдова казака Елена Тимофеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 243 номер 8
Рождение ребёнка
06.03.1811 ст.
Сын: Маклецов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Маклецова Анна Александровна
Восприемник: Красноярский отставной казак Андрей Иванович Тутаринов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 272 номер 29
Рождение ребёнка
20.10.1819 ст.
Дочь: Маклецова Серафима Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник: Умершего Губернского регистратора Дмитрия Полушкина дочь девица Александра https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 534 номер 101
Рождение ребёнка
12.08.1824 ст.
Мать ребёнка: Маклецова Анна Александровна
Восприемник: Красноярский мещанин Петр Иванович Займинцов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 677 номер 99
Смерть
24.08.1831 ст.
Отставной урядник умер в возрасте 60 лет от рвоты и поноса https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 173 номер 26