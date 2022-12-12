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Маклецова Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1800

Муж: Маклецов Матвей Ильич

Рождение ребёнка
26.09.1801 ст.

Сын: Маклецов Симеон Матвеевич

Отец ребёнка: Маклецов Матвей Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: отставной прапорщик Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
20.03.1807 ст.

Дочь: Маклецова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Маклецов Матвей Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: вдова казака Елена Тимофеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 174 номер 38
Рождение ребёнка
16.01.1810 ст.

Дочь: Маклецова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Маклецов Матвей Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: вдова казака Елена Тимофеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 243 номер 8
Рождение ребёнка
06.03.1811 ст.

Сын: Маклецов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Маклецов Матвей Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский отставной казак Андрей Иванович Тутаринов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 272 номер 29
Рождение ребёнка
12.08.1824 ст.

Сын: Маклецов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Маклецов Матвей Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Петр Иванович Займинцов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 677 номер 99
Смерть
Неизвестно
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