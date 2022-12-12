Маклецова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1800
Рождение ребёнка
26.09.1801 ст.
Сын: Маклецов Симеон Матвеевич
Отец ребёнка: Маклецов Матвей Ильич
Восприемник: отставной прапорщик Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
20.03.1807 ст.
Дочь: Маклецова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Маклецов Матвей Ильич
Восприемник: вдова казака Елена Тимофеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 174 номер 38
Рождение ребёнка
16.01.1810 ст.
Дочь: Маклецова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Маклецов Матвей Ильич
Восприемник: вдова казака Елена Тимофеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 243 номер 8
Рождение ребёнка
06.03.1811 ст.
Сын: Маклецов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Маклецов Матвей Ильич
Восприемник: Красноярский отставной казак Андрей Иванович Тутаринов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 272 номер 29
Рождение ребёнка
12.08.1824 ст.
Отец ребёнка: Маклецов Матвей Ильич
Восприемник: Красноярский мещанин Петр Иванович Займинцов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 677 номер 99
Смерть
Неизвестно